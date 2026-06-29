29/06/2026 15:27

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▷ 槓桿型ETF規模創2200億美元新高

▷ 韓國半導體股波動觸發熔斷機制 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》美國金融業監管局數據顯示，5月美股孖展餘額，即投資者向券商借錢購買證券的負債規模，按年大增54%，達到創紀錄的1.4萬億美元。與此同時，高風險槓桿型交易所交易基金規模正快速擴張，掛勾這類基金的期權交易也同步升溫。分析指，韓國市場上周表現尤為突出，以半導體個股為主力，市場充斥急於加槓桿的投資者。韓國股指大幅震盪，多次觸發旨在遏制單邊下跌的熔斷機制。悲觀情緒隨後蔓延至美股交易時段，重創AI板塊，導致美國市場的槓桿風險持續累積。市場人士擔心，市場正在堆積大量隱性槓桿。不少人抱著一夜暴富的心態，通過融資融券去交易槓桿型ETF的期權，相當於疊加了三、四層槓桿。*槓桿ETF創下2200億美元歷史新高*金融數據機構FactSet統計顯示，今年以來，從對沖基金到羅賓漢平台上的年輕散戶，各類投資者持續湧入槓桿ETF。3月30日至6月3日期間，這類基金的管理規模近乎翻倍，創下2200億美元的歷史新高。當下最熱門的槓桿基金產品，掛鈎科技、半導體指數，也覆蓋特斯拉、英偉達等個股，近期更推出了錨定SpaceX的相關產品。巴克萊銀行分析師測算，自3月底以來，各類槓桿基金累計購入約3000億美元掛鈎個股與指數的衍生品。巴克萊全球股票戰術策略主管阿爾特曼上周向客戶表示：「倘若需要在短期內平倉了結這筆規模龐大的頭寸，後果將十分可怕。毫無疑問，這是當前市場最大的被動風險推手。」(jf)