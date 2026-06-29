29/06/2026 09:00

【開市Ｇｏ】美伊重新開火，三星SK海力士擬砸巨額投資，騰訊傳推TenPayGo

【要聞盤點】



1、美股三大指數上周五（26日）走勢疲弱，道指收市跌44.51點，或0.09%，報51876.11點；標指跌4.02點，或0.05%，報7353.47點；納指跌60.99點，或0.24%，報25297.62點。費城半導體指數單日暴跌5.3%。



2、在霍爾木茲海峽發生船隻遇襲事件後，美軍周五和周六接連兩天對伊朗目標展開打擊，美伊互相指責對方違反停火協議。美國總統特朗普警告稱，必要時將再次動用軍事手段「完成任務」。其後據美國媒體Axios報道，華盛頓和德黑蘭已同意停止互相襲擊，並將於本周在卡達多哈恢復談判。



3、美國6月消費者信心指數終值從5月的紀錄低點回升，但這仍是該數據自20世紀70年代有記錄以來的第二低水平。



4、特朗普確認美國信用評級為AA+，展望穩定，稱美國經濟具有韌性，財政赤字高企但穩定。



5、歐洲央行執委Schnabel警告稱，能源價格衝擊可能進一步傳導至更廣泛的通膨領域，食品、商品和服務價格通膨都面臨上行風險。



6、美國5月商品貿易逆差擴大27.4%至1058億美元，為逾一年最高水平。



7、韓國周一將宣布「三大超級項目」計畫。三星和SK海力士屆時可能宣布規模達萬億美元的新投資。



8、中國5月工業利潤同比增長21.1%，增速自去年11月以來首次放緩，表明強勁的出口和價格上漲未能抵消國內需求疲軟帶來的拖累 。



9、臨近半年結，銀行調高定期存款利率浪潮未停，短中長港元定期存款年利率均有調整。



【焦點股】



騰訊(00700)

- 傳正內測專為訪華海外遊客設計的支付App「TenPayGo」



中國燃氣(00384)

- 中國燃氣全年淨利潤低於預估



南方航空(01055)

- 波音獲得中國南方航空價值約36.2億美元的飛機訂單



FORTIOR(01304)

- 股東上海華芯擬下月起減持不超過3%股權



途虎(09690)

- 擬斥不超過15億元回購股份及購入獎勵股份



白鴿在線(02672)

- 超購241倍一手分配率10%，暗盤升2.8倍，今日掛牌



禮邦醫藥(09637)

- 超購近963倍一手分配率6%，暗盤升逾94%，今日掛牌



海光芯正(01191)

- 超購1296倍一手分配率4%，暗盤升逾80%，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.63%，報69.88美元/桶



布蘭特期油上漲0.51%，報73.13美元/桶



黃金現貨下跌0.89%，報4015.05美元/盎司



黃金期貨上升0.69%，報4067.90美元/盎司