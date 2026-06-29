29/06/2026 14:52

《宏觀脈動－吳永強》第三季外匯市場展望：地緣退潮，返本還源

《宏觀脈動》自美伊雙方於6月17日簽署協議諒解備忘錄後，第二季以來受戰爭陰霾與油價飆升主導的市場情緒已然降溫。投資者的焦點正重新轉向至各國的經濟基本面，以及全球主要央行因應通脹與經濟前景所制定的最新貨幣政策路徑。



在這場市場焦點的切換中，美國聯儲局釋放的最新政策訊號發揮了關鍵的共振作用。在沃什(Kevin Warsh)接掌聯儲局後的首場議息會議上，當局大展「鷹姿」。6月的議息聲明不僅徹底剔除了所有支持減息的選項，更摒棄了過往利率政策「雙向開放」的措辭，多次重申對實現價格穩定的堅定承諾。從點陣圖來看，18位提交預測的委員中，高達半數認為年內有必要加息，其中更有6人預測加息兩次或以上。疊加美國實體經濟展現韌性、就業數據堅挺、通脹隱憂未除，以及AI狂熱推動股市屢破新高，市場原有的減息預期已蕩然無存。在利差優勢與強勁基本面的雙重驅動下，美匯指數一舉突破並站穩100大關。這也提醒了市場重新注視一個被擱置的命題：當戰爭的烽煙漸漸退去，真正主導匯價的核心力量依然是利差與經濟基本面。



儘管如此，美伊近日仍偶有駁火，全球避險情緒並未徹底消散。一方面，霍爾木茲海峽雖已恢復通航，但原油供應的全面恢復仍需時日，預期油價仍較多時間維持在衝突爆發前水平之上。加上，前期海峽封鎖對通脹的滯後衝擊尚未完全顯現，預料環球主要央行將維持偏鷹口吻，惟最終的加息決策仍須視乎其經濟數據表現。另一方面，美伊兩國雖針對核計劃與解除制裁設定了60天談判窗口，但博弈過程注定起伏不定，談判破裂乃至海峽再度關閉的風險依然存在。



展望第三季，美元加息預期的延續及其日益擴闊的利差優勢，將成為主導外匯市場的主要力量。基於此，我們將對美匯指數的看法由「中性」上調至「輕微看好」。當然，投資者仍須警惕通脹超預期回落、經濟數據驟然轉弱或股市大幅回調等可能導致加息預期降溫的潛在風險。



在美元強勢的格局下，非美貨幣陣營的表現將面臨更為顯著的分化。我們較為看好具備強勁出口韌性與貿易順差雙重優勢的離岸人民幣、坐擁息差優勢的澳元，以及具備潛在加息空間的紐元。至於較為看淡的，包括受制於滯脹風險的歐元、面臨較高政治不確定性的英鎊，以及經濟基本面偏弱的加元。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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