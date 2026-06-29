29/06/2026 13:35

【外圍經濟】Pimco等債券巨企押注5年期美債，望沃什上任初期不確定性結束

《經濟通通訊社29日專訊》從Capital Group到Insight Investment、Natixis和Pimco等全球最大的債券管理機構一致認為，五年期美債區間為沃什出任聯儲局後的最佳投資布局。



隨著沃什就恢復價格穩定發表鷹派言論，美債孳息率在本月稍早一度攀升後企穩，投資者正青睞這類期限債券。



Insight Investment北美固定孳息部門主管Brendan Murphy表示，5年期是一個很好的平衡點，也是一個好的樞紐。



*Pimco：不認為聯儲局今年會升息*



不過，Pimco高級投資組合經理Michael Cudzil表示，該公司的基本情境與市場不同。Pimco不認為聯儲局會升息，因為經濟應會在今年下半年放緩，讓聯儲局有空間按兵不動。



他表示，若市場取消升息預期並開始討論未來可能降息，今年下半年前端及「腹部」孳息率完全可能跌破4厘。市場敘事往往轉變得很快，只需要幾個經濟數據出現變動。(rc)