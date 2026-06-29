29/06/2026 14:42

【外圍經濟】韓總統公布AI戰略未大幅提振韓股，三星及SK海力士股價仍下跌

《經濟通通訊社29日專訊》韓國總統李在明周一（29日）公布「大飛躍三大超級工程」，但未能大幅提振股市表現。韓國KOSPI指數收市報8416.83點，僅上升5.62點，或0.07%。



李在明發言時，三星股價尾盤報325500韓元，下跌14500韓元，或4.12%。SK海力士股價尾盤報2625000韓元，下跌4000韓元，或1.8%。



三星電子執行董事長李在鎔和SK集團董事長崔泰源等企業巨頭也出席了此次活動，據《韓國經濟日報》早些時候報道，這兩家公司準備在未來十年宣布至多2000萬億韓元的新投資。



*李在明：電力供應已達極限*



李在明表示，韓國必須加快布局晶片、AI數據中心和實體AI(Physical AI)等關鍵領域，以搶佔競爭優勢。他說，政府將統籌公共和私人資源，建設完整的AI生態系統，並加快已在建半導體生產基地建設。



他還指出，現有龍仁、平澤半導體產業集群的電力和供水能力已接近極限，韓國需要開辟新的投資選址，在全國範圍內擴大AI數據中心布局，並完善工業數據採集和利用體系，推動實體AI生態發展。同時，他強調應促進區域均衡發展，緩解首都圈資源過度集中的問題。(rc)