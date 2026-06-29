23,026.68
+354.82
(+1.57%)
7,605.34
+144.50
(+1.94%)
4,393.01
+137.42
(+3.23%)
4,073.90
+46.64
(+1.158%)
4,926.92
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15,812.87
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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29/06/2026 15:03
美元兌日圓報161.80，日本5月零售銷售按年升5.3%創兩年半高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.218
|101.357
|-0.139
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.78/82
|161.78/82
|161.73/77
|歐元/美元
|1.1410/14
|1.1393/97
|1.1382/86
|英鎊/美元
|1.3223/27
|1.3209/13
|1.3200/04
|美元/瑞郎
|0.8084/88
|0.8092/96
|0.8097/01
|美元/加元
|1.4175/79
|1.4184/88
|1.4192/96
|澳元/美元
|0.6900/04
|0.6894/98
|0.6892/96
|紐元/美元
|0.5656/60
|0.5650/54
|0.5637/41
|美元/人民幣
|6.7927/31
|6.7964/68
|6.7980/84
|美元/港元
|7.8431/35
|7.8427/31
|7.8417/21
上述報價只供參考用