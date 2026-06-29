29/06/2026 18:49

【ＡＩ】億都(00259)旗下算豐信息主辦2026世界人工智能大會分論壇，將展示多項算力核心產品

《經濟通通訊社29日專訊》億都(00259)旗下全資子公司算豐信息將於7月17日至20日連續第二年參加在上海舉行的2026世界人工智能大會(WAIC)，並再度主辦重磅論壇。



該論壇將於7月18日下午，於上海世博中心430會議室盛大舉行，論壇主題為「AI 在全球醫療領域的應用實踐與監督機制」，屆時將匯聚全球頂尖醫療AI專家，共同探討人工智能如何重塑醫療未來，分享最前沿的研究成果與最真實的落地經驗。



於今次2026世界人工智能大會(WAIC)上，算豐信息將連同其在AI產業鏈投資的多家科技公司，再次向來自世界各地的參會者展示其完整的產業生態，以及多項算力核心產品、解決方案和應用案例，重點凸顯算豐信息在醫療AI領域的重要布局。(bi)