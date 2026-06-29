29/06/2026 12:00

景順研究:80%主權投資者視基建為韌性主題，52%認為AI風險是市場過度集中

《經濟通通訊社29日專訊》景順發表研究報告指出，71%的央行；54%主權財富基金認同，在投資組合設計中，對韌性的考慮正在變得與回報同等重要，當中80%的主權投資者將能源安全及能源轉型基建視為最可靠的韌性主題。



另主權投資者將AI視為一種結構性轉變，但52%認為市場過度集中是AI相關投資的首要投資組合風險。大多數受訪者(75%)認為美國在AI技術開發及應用方面最有領先優勢，而中國則位居第二（16%的受訪者）。



而主權投資者對ETF的採用已達到關鍵門檻，目前已有39%主權投資者在使用ETF。



此外，61%的央行認為，美國債務水平正對美元作為儲備資產的長期地位產生負面影響。黃金是這一轉變的受益資產之一，並繼續是央行儲備戰略的基石。超過三分之一的央行預計將在未來3年內增持黃金。(rh)