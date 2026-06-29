29/06/2026 17:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年首季零售銀行除稅前溢利年增22.3%

▷ 同期零售銀行淨息差由1.51%升至1.53%

▷ 特定分類貸款比率由2.01%降至1.87% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》金管局表示，香港銀行體系保持穩健，資本及流動性充裕。2026年第一季銀行體系的資產質素有所改善。*首季零售銀行整體除稅前經營溢利增加22.3%*零售銀行整體除稅前經營溢利在2026年第一季按年增加22.3%。盈利上升主要是由於持有作交易的投資收入、來自附屬公司及聯營公司的股息，以及收費及佣金收入均錄得增長，但部分升幅被外匯及衍生工具業務收入減少所抵銷。零售銀行淨息差在2026年第一季為1.53%，較去年同期1.51%有所擴闊。銀行體系的特定分類貸款比率由2025年第四季末的2.01%下跌至2026年第一季末的1.87%。同期，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由上一季的1.94%下降至1.79%，信用卡貸款及住宅按揭貸款的拖欠比率維持在低水平，分別為0.39%及0.13%。*首季第1類機構的平均流動性覆蓋比率為160.2%*銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在2026年第一季為160.2%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2026年3月底為24.9%，遠高於8%的國際最低要求。銀行業貸款總額在2026年第一季增加3%，其中在香港使用的貸款、在香港境外使用的貸款，以及貿易融資分別增加2.7%、3.1%及7.9%。中國內地相關貸款在同期亦增加4.3%。存款總額在2026年第一季增加1%，其中港元存款增加1.9%，美元存款減少0.8%。整體貸存比率由2025年第四季末的52.2%，上升至2026年第一季末的53.2%。(bn)