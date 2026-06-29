29/06/2026 11:41
《港元利率》港元拆息繼續升跌互現，一個月拆息報2.95厘，三個月拆息報2.97厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息繼續升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.94839厘，跌1.09基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97369厘，跌1.208基點。
隔夜息報2.6125厘，升6.202基點；一周拆息升0.142基點，報3.08821厘，兩周則跌2.47基點，報2.98893厘。長息方面，六個月拆息跌0.405基點，報3.1372厘，一年期則升0.779基點，報3.42946厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8416之間上落，最新報7.8420。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.6125厘，升6.202基點；一周拆息升0.142基點，報3.08821厘，兩周則跌2.47基點，報2.98893厘。長息方面，六個月拆息跌0.405基點，報3.1372厘，一年期則升0.779基點，報3.42946厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8416之間上落，最新報7.8420。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6125
|+6.202
|一周
|3.08821
|+0.142
|兩周
|2.98893
|-2.47
|一個月
|2.94839
|-1.09
|兩個月
|2.95476
|-1.232
|三個月
|2.97369
|-1.208
|六個月
|3.1372
|-0.405
|一年
|3.42946
|+0.779
資料來源：香港銀行公會