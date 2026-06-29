29/06/2026 11:09

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛銀行：AI短期未改聯儲局政策框架

▷ FOMC會議鷹派轉向令市場意外

▷ 貝安德或接任英國首相，需平衡經濟與債市 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道29日專訊》瑞士嘉盛銀行認為AI短期內未足以改變聯儲局政策框架。瑞士嘉盛銀行國際經濟師Raphael Olszyna-Marzys認為，市場對聯邦公開市場委員會(FOMC)在新任主席沃什首次會議上的鷹派轉向感到意外。畢竟，市場原先預期他會主張人工智能最終具備抑制通脹的作用。然而，人工智能對通脹及中性利率的影響並不直接，至少在短期內仍然如此。其中一個原因是，實際任務自動化的進展遠遠落後於技術本身的理論潛力。即使未來更多工作可被自動化，亦不太可能阻止聯儲局在經濟周期條件需要收緊政策時加息。瑞士嘉盛銀行固定收益策略師Alex Rohner指出，在英國方面，貝安德預料將取代施紀賢出任首相。他需要在不觸動債券市場情緒的前提下，既推動經濟增長，同時滿足工黨選民的期望。預期長期英國國債(Gilts)的期限溢價及波動性將維持在較高水平，但隨著利率預期回落，市場壓力有望得到一定紓緩。*歐元下行風險相對有限，強美元或令股市升勢放緩*瑞士嘉盛銀行外匯策略師Claudio Wewel表示，在外匯市場方面，歐元短期內缺乏明顯支持，但下行風險亦相對有限：能源價格走低應可緩衝聯儲局鷹派立場所帶來的影響，加上歐洲經濟數據要出現超預期表現的門檻較低。瑞士嘉盛銀行股票策略師Wolf von Rotberg認為，受美元走強帶動下，6月股市顯著降溫。在此背景下，瑞士股市、醫療保健板塊以及其他對美元走勢敏感的市場領域，表現已從落後轉為領先。由於美元的上行壓力短期內難以迅速消退，即使油價回落，相關市場格局很可能會持續一段時間。長遠而言，強美元最終將對美國企業盈利預期帶來壓力，並可能令未來數月股市升勢趨於放緩。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。