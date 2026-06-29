29/06/2026 17:07

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▷ 中國啟用隔夜逆回購操作，利率未公布

▷ A股三大指數上漲，人民幣匯率上升 More ▼ Less ▲

《神州經脈》A股三大指數今日（29日）全線收紅，滬指升1.16%報4073.9點，深成指揚0.19%，創業板指收高0.54%。滬深兩市成交額約3.52萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量347億元或1%。盤面上，醫藥板塊全線爆發，百奧賽圖(滬:688796)、廣生堂(深:300436)升20%漲停。此外，半導體產業鏈同樣漲幅居前，板塊指數升4.4%。據英國《金融時報》，蘋果正在游說特朗普政府，尋求獲准從已被五角大樓列入涉軍名單的長鑫存儲採購內存芯片。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7929，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，創6月23日以來近一周新高，全日在6.7902至6.8049之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8175，較上個交易日跌9點子，較市場預測偏弱約130點。*今日新聞精選*1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。習近平指出，中國和白俄羅斯是相互信任支持的真朋友，是共同發展繁榮的好夥伴，是全天候全面戰略夥伴。中白關係經受了國際風雲考驗，近年來實現跨越式發展，進入歷史最好時期。雙方政治互信堅如磐石，高質量共建「一帶一路」成果豐碩，重點合作項目扎實推進，多邊協作富有成效。事實證明，深化中白全天候、全方位合作順應歷史發展潮流，符合兩國人民根本利益。2. 商務部今日公告，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，即日起將防衛研究所等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單，禁止出口經營者向其出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。商務部同時公告，即日起將三井E&S株式會社等無法核實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單。商務部強調，此舉旨在堅決遏制日本「新型軍國主義」妄動，不影響中日正常經貿往來。中方今年2月已將40家日本實體分別列入出口管制管控名單和關注名單。3. 委內瑞拉上周發生的強烈地震已造成至少1450人死亡、3150人受傷，超過1.2萬人流離失所，774棟建築物倒塌。中國駐委內瑞拉大使館確認，有8名中國公民在地震中死亡，並有1人失聯。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及中國對委內瑞拉強震的援助時宣布，中國政府已決定在此前向委方提供現匯援助的基礎上，向委方追加1億元人民幣緊急無償物資援助，用於地震救災和災後重建，並將盡快運抵委內瑞拉。中方還向委方提供了地震災區衛星圖像，為委方抗震救災提供支持。4. 人民銀行今日在公開市場操作中正式啟用隔夜逆回購操作品種，不過相關公告未同步披露操作利率。《路透》則引述消息人士透露，此次隔夜逆回購操作利率為1.25%，明顯低於市場預期。該操作利率比目前的人行政策利率--七天期逆回購操作利率1.4%要低15個基點。消息人士認為，人行未披露隔夜逆回購操作利率，或出於避免市場過度解讀的考慮；從理論上看，次日利率存在上行的可能；這與買斷式逆回購及中期借貸便利(MLF)操作類似，其利率調控主動權均掌握在人行手中。5. 據《路透》援引知情人士透露，內存芯片製造商長鑫存儲在其備受矚目的首次公開發行(IPO)前，已與騰訊控股簽署一份價值超過200億元的長期供貨協議。知情人士表示，該協議涵蓋未來數年面向服務器的DRAM芯片供應。協議期限最長為三至五年。交易細節未做披露，包括是否涉及長鑫存儲的高帶寬內存(HBM)亦尚不明朗。另有兩名消息人士稱，長鑫存儲目前正與其他中國主要互聯網公司就類似合作進行磋商。根據其IPO招股說明書，騰訊、阿里雲、字節跳動、聯想和小米均為其主要客戶。6. 中國汽車動力電池產業創新聯盟、中關村儲能產業技術聯盟今日發布《動力和儲能電池企業供應商帳款支付規範倡議》，旨在推動動力和儲能電池行業企業落實《保障中小企業款項支付條例》，共同構建合作共贏的產業鏈生態。《倡議》明確訂單確認、交付驗收、支付結算等核心條款，要求對中小企業帳期最長不超過60天，並倡導現金支付。寧德時代、中創新航、欣旺達和弗迪電池等發聲明稱，積極響應《倡議》。工業和信息化部裝備工業一司有關負責人稱，該倡議是落實《保障中小企業款項支付條例》的重要舉措。7. 為深化平台「內捲式」競爭綜合整治，北京市市場監督管理局率先建立平台經濟「破卷向善」協商對話機制，搭建平台與平台內經營者、勞動者、消費者、行業協會的常態化溝通橋樑，並邀請市人大代表、專家學者建言獻策。近日，圍繞餐飲外賣商家降本增利開展首次協商。會上，美團、淘寶閃購、京東外賣三家外賣平台相關負責人與餐飲商家、行業協會深入交流，最終圍繞優化補貼、收費讓利、理性營銷、扶持保障、規範配送管理五個方面達成共識。8. 據內媒報道，騰訊旗下一款名為「TenPayGo」的支付應用近日上架蘋果應用商店(App Store)，引發外界對騰訊或推出獨立支付應用的討論。對此，騰訊方面回應稱，騰訊正在內測一款面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務的一站式數字生活服務。據了解，該App將支持境外人士在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費，目前仍在小範圍測試中，暫未全量開放體驗。(jq)