29/06/2026 08:40
【聚焦數據】內地5月工業企業利潤同比增21.1%，增幅較上月收窄
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▷ 5月規模以上工業企利潤同比增21.1%，增幅較4月收窄3.6個百分點
▷ 1-5月累計利潤總額31439.6億元，同比增18.8%
▷ 國有控股企利潤增19.6%，汽車製造業利潤降19.8%
▷ 1-5月累計利潤總額31439.6億元，同比增18.8%
▷ 國有控股企利潤增19.6%，汽車製造業利潤降19.8%
1-5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額10486.6億元，同比增長19.6%；股份制企業實現利潤總額24348.1億元，增長24.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額6957.2億元，增長4.2%；私營企業實現利潤總額7726.5億元，增長10.7%。
*首5月汽車製造業利潤下降近兩成*
1-5月份，採礦業實現利潤總額4795.2億元，同比增長33.5%；製造業實現利潤總額23285.2億元，增長20.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3359.2億元，下降2.7%。
1-5月份，主要行業利潤情況如下：有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長117.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長103.9%，化學原料和化學制品製造業增長71.6%，煤炭開採和洗選業增長33.5%，石油和天然氣開採業增長17.2%，紡織業增長11.7%。
通用設備製造業下降0.2%，電力、熱力生產和供應業下降4.1%，專用設備製造業下降5.5%，農副食品加工業下降13.3%，電氣機械和器材製造業下降13.7%，汽車製造業下降19.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降37.4%，非金屬礦物製品業下降48.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業由虧轉盈。
*5月規上工業企業資產增5.8%*
1-5月份，規模以上工業企業實現營業收入56.55萬億元，同比增長5.5%；發生營業成本48.04萬億元，增長4.7%；營業收入利潤率為5.56%，同比提高0.63個百分點。
5月末，規模以上工業企業資產總計193.55萬億元，同比增長5.8%；負債合計112.69萬億元，增長6.5%；所有者權益合計80.87萬億元，增長5.0%；資產負債率為58.2%，同比上升0.3個百分點。
5月末，規模以上工業企業應收帳款28.17萬億元，同比增長7.7%；產成品存貨7.14萬億元，增長8.8%。(wn)