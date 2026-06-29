29/06/2026 11:25

【ＡＩ】DeepSeek發布梁文鋒署名新論文，介紹推理加速框架DSpark

《經濟通通訊社29日專訊》DeepSeek團隊聯合北京大學於27日發布論文《DSpark：基於置信度調度的推測解碼與半自回歸生成》，DeepSeek創始人梁文鋒位列作者名單。這是繼6月中旬完成500億元人民幣融資後，DeepSeek首次開源新成果。



論文介紹了其推理加速框架DSpark，旨在解決大語言模型在高並發場景下的推理效率瓶頸。該框架採用半自回歸生成架構，融合高吞吐並行生成與輕量級串行校驗，並引入置信度調度驗證機制，可根據系統負載動態調整驗證長度。實測數據顯示，部署於DeepSeek-V4線上服務後，單用戶生成速度提升60%-85%，高並發場景下有效吞吐量翻4倍。



在論文中，團隊開源了DSpark模型權重，並同步發布了面向推測解碼、由算法驅動的訓練代碼倉庫DeepSpec。(wn)