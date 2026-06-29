29/06/2026 12:00

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▷ 文化服務業營收佔比59.1% 貢獻率82.7%

▷ 文化產業利潤總額19034億元 同比增7.3% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》國家統計局6月29日發布2025年全國文化及相關產業發展情況報告。2025年，全國文化產業實現營業收入208254億元（人民幣．下同），規模突破20萬億元，再創歷史新高，比上年增長8.8%。*文化服務業營收增12.8%*分產業類型看，2025年，文化服務業實現營業收入123052億元，比上年增長12.8%；佔全部文化產業營業收入的比重為59.1%，比上年提高2.1個百分點；文化服務業對文化產業營業收入增長的貢獻率為82.7%。文化製造業、文化批發和零售業分別實現營業收入49919億元和35283億元，比上年增長0.6%和8.0%。2025年，文化產業九大行業營業收入實現全面增長。其中，創意設計服務、內容創作生產、新聞信息服務、文化娛樂休閒服務4個行業營業收入實現兩位數增長，比上年分別增長13.2%、12.4%、12.3%和10.7%；文化裝備生產、文化傳播渠道、文化投資運營、文化輔助生產和中介服務、文化消費終端生產5個行業營業收入比上年分別增長8.0%、7.7%、3.1%、2.7%和2.5%。*文化產業實現利潤總額增長7.3%*2025年末，文化產業資產總計為374474億元，比上年末增長8.9%。文化產業實現利潤總額19034億元，比上年增長7.3%。其中，規模以上文化企業實現利潤總額13933億元，增長5.6%；規模以下文化企業實現利潤總額5101億元，增長12.2%。(wn)