29/06/2026 11:02

【ＡＩ】豆包手機用戶每月獲贈68元豆包專業版會員額度，直至年底

《經濟通通訊社29日專訊》據豆包助手官方公告，所有努比亞M153「豆包手機」用戶可免費領取每月價值68元（人民幣．下同）的豆包專業版標準版會員額度，有效期持續至2026年12月31日，同一豆包帳號下的全平台設備均可通用。會員發放規則明確，系統將默認發放至該M153設備登錄的豆包帳號，若一台設備登錄過多個帳號，系統將判定活躍度最高的帳號進行充值。



此次贈送對應的豆包專業版於6月24日正式發布，搭載豆包2.1 Pro大模型。與免費版相比，專業版新增辦公任務模式，支持遠程操控電腦、瀏覽器訪問、技能調用與定時任務，內置全套Office工具套件，還可生成圖文、視頻及獨立網站。



豆包專業版目前提供三檔訂閱方案：標準套餐連續包月68元，其專家模式、辦公任務模式等功能額度為免費版的5倍以上；加強套餐連續包月200元，額度為標準版的4倍；高級套餐連續包月500元，額度為標準版的10倍。(jq)