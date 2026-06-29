29/06/2026 11:23

【ＡＩ】北京太空算力創新中心揭牌，職能包括統籌星載AI芯片等聯合研發

《經濟通通訊社29日專訊》全球數字經濟大會太空算力論壇今日在北京海淀中關村舉辦。論壇上，北京太空算力創新中心正式揭牌成立。創新中心採用「公司+聯盟」雙輪驅動模式，運營主體為北京天算星聯科技有限公司。



創新中心承擔四類核心職能：一是共性技術攻關，圍繞星載AI芯片、高性能算力載荷、智能衛星平台、太空大模型、天地一體雲平台等關鍵環節統籌組織聯合研發；二是公共平台服務，建設覆蓋芯片到系統的地面綜合驗證基礎設施與天地一體測試驗證環境，向產業鏈上下游開放共享；三是標準制定與生態引領，主導或參與國家、行業標準研製，以開源開放理念匯聚產業生態；四是成果轉化與場景變現，統籌城市治理、行業「天數天算」、社會化Token化AI服務三類應用通路，推動太空算力規模化商業落地。(jq)