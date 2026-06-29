29/06/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶37點子，報6.8034

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8175，較上個交易日跌9點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開37點子，報6.8034，上個交易日即期匯率收盤報6.7997。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，多重外部約束下，人民幣難以走出單邊升值行情。後續美國關稅政策存在不確定性，中東地緣衝突對全球經濟拖累效應會逐步顯現，下半年國內出口增速存在放緩壓力。與此同時，沃什將持續推進縮表操作，市場需要持續消化偏鷹派政策信號，年內美元指數大幅下行的概率偏低，大概率維持區間震盪。在此背景下，人民幣將和美元呈現反向小幅波動特徵，持續單邊升值行情難以再現。(jq)