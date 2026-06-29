29/06/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升68點子報6.7929，創近一周高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7929，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，創6月23日以來近一周新高，全日在6.7902至6.8049之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升79點子，報6.7965。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8175，較上個交易日跌9點子，較市場預測偏弱約130點。



市場人士表示，周末美伊局部衝突小幅推升國際油價，不過美元指數反應較為有限，市場關注本周美國關鍵非農就業數據；人民幣暫時維持區間運行，等待更多消息指引。



中金公司外匯團隊稱，外部美元偏強或對人民幣構成溫和貶值壓力，然而國內結匯、中間價等支撐尚未出現根本性變化，人民幣匯率短暫的回調反而可能會吸引更多的結匯需求，美元/人民幣反彈的持續時間和高度可能有限。



澳新銀行認為，美元進一步反彈的門檻較高。美元持續的反彈可能需要將美聯儲進一步緊縮、更高的長期通脹預期或持續的石油衝擊納入考量，預計未來幾個季度美元的整體走勢將轉低。(jq)