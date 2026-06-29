29/06/2026 09:09

【ＡＩ】韓總統擬日內宣布產業「大飛躍三大工程」，三星及SK據報將在未來十年投資1.3萬億美元

《經濟通通訊社29日專訊》據韓媒周一（29日）報道，韓國總統李在明日內公布旗艦產業戰略「大飛躍三大超級工程」，其中三星集團和SK集團準備在未來十年，投資多達2000萬億韓元（1.3萬億美元），發展AI產業。



三星電子和SK海力士預計將在光州地區各自建造四到五座半導體製造廠。三星預計將在忠清南道建造晶片封裝廠，而SK海力士將在忠清北道擴建NAND快閃廠。



韓國總統府周日（28日）表示，李在明將於周一下午2點舉行活動，介紹有關工程。總統發言人姜由楨表示，產業通商資源部、科學技術部、氣候部和國土交通部的官員將先闡述政府的政策措施，隨後三星和SK將介紹各自的投資計劃。



消息傳出時，韓國股市正承受下行壓力，主要股指KOSPI一度暴跌3.1%，SK海力士和三星電子股價下跌。(rc)