29/06/2026 10:41

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▷ 5月PCE物價指數按年增4.1%，創2023年4月後新高

▷ 卡什卡里預期聯儲局年底前加息一次 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社29日專訊》列治文聯邦儲備銀行行長巴爾金警告，通脹水平過高，但他也看到一些初步跡象顯示，價格壓力可能很快就會有所緩解。巴爾金周日（28日）受訪時表示：「這些數字太高了，在沒有聯邦基金利率、勞動市場或其他可能導致通脹下降的因素的影響下，很難相信通脹率會回落至2%。」上周四（25日）出爐的報告顯示，個人消費支出（PCE）物價指數5月按年增4.1%，創下2023年4月以來最大升幅。伊朗戰爭推高石油和其他商品的價格，但價格壓力加劇的範圍更加廣泛。巴爾金表示，隨著美伊近期達成諒解備忘錄後油價回落，他對轄區內汽油價格的快速下跌感到鼓舞。現時需要觀察未來幾個月的經濟發展趨勢，才能確定適當的政策方向。巴爾金稱，關稅和石油衝擊帶來的價格壓力目前應該正在減弱，有助於通脹降溫。但同時，這些因素似乎都沒有抑制美國人的消費意願，過去一年消費者支出依然強勁。在一個消費驅動的經濟體中，這可能會對通脹率降至聯儲局2%的目標構成阻力。*卡什卡里料今年底前加息一次*巴爾金的言論與明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡里存在明顯分歧。卡什卡里上周透露，已調整其早前的貨幣政策立場，目前預期美國聯邦儲備局將於今年底前實施一次加息行動。卡什卡里解釋其立場轉變的因由，指出在今年3月份時，他原本預計聯儲局會在年底前減息一次；然而到了6月份，他已將預判修正為年底前需加息一次。不過他強調這僅屬暫時性的初步判斷，當局未來仍需持續觀察後續各項經濟數據的實際表現，才能為政策走向作最終定奪。(rc)