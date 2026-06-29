29/06/2026 11:16

【ＡＩ】國際結算銀行：AI泡沫、通脹和財政壓力為全球繁榮最主要風險

《經濟通通訊社29日專訊》國際結算銀行(BIS)警告，人工智能泡沫破裂、通貨膨脹和 財政壓力，是當前威脅全球繁榮的最主要風險之一。



BIS在周日（28日）發布的年度報告中，列舉了目前需要關注的一系列壓力點，並指出潛藏的金融脆弱性可能在衝擊來臨時被放大。「全球經濟仍處於進步與風險交織的狀態之中，韌性正承受越來越大的壓力與考驗。」



*AI熱潮可能轉為長期投資低迷*



該評估報告強調AI相關風險，「若投資回報不及預期，可能引發融資突然撤出，將資本支出熱潮轉變為長期投資低迷，並對金融環境產生連鎖影響。與過去相比，如今股市大幅調整可能帶來更大的宏觀經濟影響。」



此外，其他資產類別也面臨類似風險，尤其是信貸領域。「此次風險重估，無論源於利率上升還是AI泡沫破裂，都可能在信貸領域造成類似2008年全球金融危機的衝擊。」



BIS同時警告通脹可能捲土重來，這與此前部分觀點認為，中東危機引發的能源衝擊有望緩解的樂觀預期形成反差。(rc)