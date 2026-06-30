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30/06/2026 18:05
美匯指數報101.362，關注美國5月JOLTS職位空缺
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.362
|101.105
|0.257
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.28/32
|162.30/34
|161.92/96
|歐元/美元
|1.1396/00
|1.1391/95
|1.1421/25
|英鎊/美元
|1.3235/39
|1.3229/33
|1.3255/59
|美元/瑞郎
|0.8094/98
|0.8093/97
|0.8073/77
|美元/加元
|1.4234/38
|1.4232/36
|1.4209/13
|澳元/美元
|0.6883/87
|0.6879/83
|0.6884/88
|紐元/美元
|0.5654/58
|0.5649/53
|0.5647/51
|美元/人民幣
|6.7870/74
|6.7867/71
|6.7940/44
|美元/港元
|7.8417/21
|7.8416/20
|7.8405/09
*上述報價只供參考用