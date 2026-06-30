22,847.58
-179.10
(-0.78%)
4,063.03
-10.87
(-0.267%)
4,941.65
+14.73
(+0.299%)
15,972.13
+159.26
(+1.007%)
59,908.5300
-351.6700
(-0.584%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
59,908.53
-351.67
-0.584%
1,592.9400
-20.1300
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30/06/2026 09:04
美元兌日圓報162.15，日本5月失業率維持2.5%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.186
|101.105
|0.081
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.13/17
|161.93/97
|161.92/96
|歐元/美元
|1.1414/18
|1.1415/19
|1.1421/25
|英鎊/美元
|1.3242/46
|1.3249/53
|1.3255/59
|美元/瑞郎
|0.8077/81
|0.8077/81
|0.8073/77
|美元/加元
|1.4215/19
|1.4213/17
|1.4209/13
|澳元/美元
|0.6871/75
|0.6874/78
|0.6884/88
|紐元/美元
|0.5644/48
|0.5646/50
|0.5647/51
|美元/人民幣
|6.7959/63
|6.7949/53
|6.7940/44
|美元/港元
|7.8416/20
|7.8412/16
|7.8405/09
上述報價只供參考用