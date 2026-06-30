30/06/2026 08:04

【中東戰火】和談生變？伊朗稱無計劃在多哈與美方會面，重申將控制海峽通行

《經濟通通訊社30日專訊》伊朗副外長Kazem Gharibabadi周一（29日）在接受伊朗國家電視台採訪時表示，伊朗決心繼續控制通過霍爾木茲海峽的海上交通。



他還稱，雖然伊朗代表將赴多哈，但沒有和美方代表直接會面的計劃，而是通過卡塔爾調解人，跟進臨時協議的執行情況。



他強調，希望與控制霍爾木茲海峽另一側的阿曼達成協議，來監督通過霍爾木茲海峽的船隻。但如果「阿曼因任何原因無意這樣做」，伊朗將推進自身控制通行的計劃。



Gharibabadi表示：「我們已警告阿曼，其他國家無權干涉此事。」他還稱，伊朗將指定海峽內的任何臨時通行路線。



根據白宮消息，總統特使威特科夫及其女婿庫什納計劃前往多哈。美國國務卿魯比奧上周在巴林表示，任何通行費或收費都是不可接受的。(jf)