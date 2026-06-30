30/06/2026 15:22

【外圍經濟】日本超長期國債孳息率攀升，高市支出計劃再引發憂慮

《經濟通通訊社30日專訊》日本超長期國債孳息率周二（30日）攀升，首相高市早苗的支出計劃加劇了市場對財政擴張的擔憂。



30年期國債孳息率上漲10個基點，至3.93%，20年期國債孳息率躍升近9個基點，至3.64%。日圓兌美元跌至40年來最低水平，現報162.21日圓。



根據高市政府公布的路線圖，計劃到2040財年，在AI和半導體等戰略領域，實現超過370萬億日圓（2.3萬億美元）的公共和私人投資，這加劇了市場對日本巨額債務與GDP比率問題的擔憂。



法國巴黎資產管理高級債券策略師Ryutaro Kimura表示：「投資者目前越來越關注高市政府的財政政策，以及政府對日本央行的政治壓力，這削弱了市場對短期內加息的預期。」(jf)