30/06/2026 16:53

《本港經濟》金管局：外匯基金總資產為43907億港元，較上月增367億

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日公布，截至2026年5月31日，外匯基金總資產為43907億港元，較2026年4月底增加367億港元，其中外幣資產增加398億港元，港元資產則減少31億港元。



外幣資產增加，主要是因為利息收入及投資按市價重估，以及發行政府債券所得的款項，但有關增幅因已購入但未結算證券的月底餘額減少而被部分抵銷。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。



貨幣發行局帳目顯示，2026年5月底的貨幣基礎維持不變，仍為20722億港元。負債證明書總額減少，但有關減幅因已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷而被抵銷。



2026年5月底的支持資產總額增加40億港元至23138億港元，增幅為0.2%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入，但有關增幅因贖回負債證明書及投資按市價重估而被部分抵銷。支持比率由2026年4月底的111.47%，上升至2026年5月底的111.66%。(ul)