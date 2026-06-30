30/06/2026 08:36

【開市Ｇｏ】伊朗無意晤美，9股同步IPO招股，美團啟動回購

【要聞盤點】



1、美股三大指數全線收高，其中科技股展現強勁升勢，帶動納指大升逾2%。道指收市升306.63點，或0.59%，報52182.74點；標指升86.41點，或1.18%，報7440.43點；納指升522.53點，或2.07%，報25820.14點。費城半導體指數升3.8%。



2、伊朗外交部副部長最新表示，德黑蘭當局目前並無計劃於多哈與美方代表會面。他更強調，不論阿曼是否介入斡旋，伊朗均致力維持對霍爾木茲海峽航運的絕對控制權。



3、日圓匯價持續疲弱，兌美元跌穿至1986年以來新低，引發市場高度戒備日本官方隨時出手干預匯市。



4、城堡證券警告，投資者現時顯著低估了聯儲局主席沃什打壓通脹的決心，恐利淡風險資產表現。摩根大通策略師亦指出，現時10年期債息並未充分反映未來進一步加息的可能性。



5、下任英國首相熱門人選貝安德承諾，若順利執政將嚴格遵守現有的財政規則，並力推經濟復興及地方分權，成立一個名為「北方唐寧街10號」的機制。



6、Strategy公司宣布改革融資模式，不排除拋售價值達12.5億美元的比特幣以充實現金儲備。另有市場數據顯示，本月比特幣ETF的資金淨流出規模，預計將創下兩年來新高。



7、南韓政府表示，將力爭在2030年李在明總統任期結束前建成新的晶片產業集群。



8、內地官方周一將公布6月份官方PMI數據。市場預期製造業PMI將輕微回升，惟非製造業PMI則有機會跌穿50的榮枯分界線。



9、受惠於本港年初至今出口表現好過預期，加上全球科技產品需求持續強勁，香港貿發局宣布調高2026年全年出口預測，預期增速將達至少20%。



10、今日有9家企業同比啟動招股，包括「果鏈」巨頭立訊精密(02475)，以及鼎泰高科(01377) 、普源精電(00537)、三環集團(06951)、晶合集成(02249)、濱化股份(06745)、齊雲山食品(02797)、珞石機器人(03752)以及永康控股(02523)。



【焦點股】



阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)

- 美國頂尖游說公司正爭相與阿里、騰訊等被美方列入中國涉軍企業名單的內地科技巨頭劃清界限



美團(03690)

- 獲購回授權後首斥9977萬元回購逾146萬股，每股最高價69元



嘀嗒出行(02559)、同程旅行(00780)

- 嘀嗒出行獲同程旅行溢價逾9%提全購，嘀嗒出行建議派特別股息



派格生物醫藥(02565)

- 商品派達康被列入國家醫療保障局申報藥品名單，標注屬獨家品種



名創優品(09896)

- 未來12個月回購最多20億元股份，料用盈餘現金提供資金



萬威國際(00167)

- 獲沈晶瑋增持至逾60%折讓92%提全購，今早復牌



真健康醫療(02697)

- 超購1789倍一手分配率2%，暗盤升近1.8倍，今日掛牌



鱘龍科技(06715)

- 超購2134倍一手分配率3%，暗盤升逾38%，今日掛牌



來福諧波(03952)

- 超購4571倍一手分配率5%，暗盤升近8%，今日掛牌



江西生物(06915)

- 超購476倍一手分配率2%，暗盤潛水逾3%，今日掛牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.79%，報70.19美元/桶



布蘭特期油上漲1.34%，報75.57美元/桶



黃金現貨上升0.07%，報4019.66美元/盎司



黃金期貨下跌0.14%，報4033.27美元/盎司