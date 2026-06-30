30/06/2026 13:34

【中東戰火】霍爾木茲海峽航運首見回升，油輪復航釋放市場信心

《經濟通通訊社30日專訊》隨著中東局勢出現緩和跡象，霍爾木茲海峽航運量自伊朗早前襲擊過境船隻以來首次錄得回升。



航運數據機構Kpler的資料顯示，周一（29日）約有24艘大宗商品船隻雙向穿越該海峽，其中包括原油輪、液化天然氣輪及散貨船。上周四（25日）一艘貨櫃船遭遇首輪襲擊後，該水道的船隻流量曾一度大減。



目前前往波斯灣的船隻主要由私營公司營運。值得注意的是，一艘沙特阿拉伯籍的超級油輪在關閉應答器穿過海峽後，已重新出現在波斯灣。整體而言，這批過境船隻的總運載量高達900萬桶原油，其最新動向反映出船東對通過該關鍵水道的信心正逐步恢復。(rc)