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30/06/2026 15:05
美元兌人民幣報6.7887，內地6月官方製造業PMI升至50.3勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
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最新美元匯價
|貨幣名稱
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|上日紐約收市價
|美元/日圓
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|歐元/美元
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|英鎊/美元
|1.3240/44
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|美元/瑞郎
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|0.8098/02
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|澳元/美元
|0.6877/81
|0.6868/72
|0.6884/88
|紐元/美元
|0.5653/57
|0.5644/48
|0.5647/51
|美元/人民幣
|6.7885/89
|6.7910/14
|6.7940/44
|美元/港元
|7.8422/26
|7.8424/28
|7.8405/09
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