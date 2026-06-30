30/06/2026 15:48

【ＡＩ】阿里(09988)上半年整合核心AI業務，阿里雲現已覆蓋全球32個區域共105個可用區

《經濟通通訊社30日專訊》阿里巴巴(09988)宣布，於2026年上半年完成核心AI業務整合、推出多款前沿模型，並持續擴展全球基礎設施，主要進展包括成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，由集團首席執行官吳泳銘親自負責，以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標，涵蓋通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，構建從基礎模型研發到個人與企業端應用的完整生態。



其他進展有如前沿AI模型發布，包括具備先進智能體編碼能力的下一代大語言模型Qwen3.7-Max；提升動態真實感及視覺質量的視頻生成模型HappyHorse 1.1；以及增強環境交互能力的互動世界模型HappyOyster 1.0。另外，Qwen生態持續擴張，Qwen App升級為整合淘寶、支付寶、飛豬及高德服務的統一對話界面；Qwen Glasses亮相於2026年世界移動通訊大會(MWC)，提供實時翻譯、高清拍攝及語音指令功能；悟空平台則為企業提供AI原生智能體平台。



公司亦在全球擴建基礎設施，作為530億美元AI基礎設施承諾的一部分，阿里巴巴在日本、馬來西亞、法國及墨西哥增設數據中心，阿里雲現已覆蓋32個區域共105個可用區。



阿里巴巴續稱，將延續上半年的強勁動能，持續創新、拓展全球，全力擁抱AI驅動的下一個增長時代。(rh)