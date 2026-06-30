30/06/2026 11:46
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報2.93976厘，跌0.863基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.96679厘，跌0.69基點。
隔夜息報3.84024厘，升122.774基點；一周拆息跌6.178基點，報3.02643厘，兩周則跌9.917基點，報2.88976厘。長息方面，六個月拆息跌0.03基點，報3.1369厘，一年期則升2.53基點，報3.45476厘。
港元匯價今日在7.8434-7.8405之間上落，最新報7.8429。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.84024厘，升122.774基點；一周拆息跌6.178基點，報3.02643厘，兩周則跌9.917基點，報2.88976厘。長息方面，六個月拆息跌0.03基點，報3.1369厘，一年期則升2.53基點，報3.45476厘。
港元匯價今日在7.8434-7.8405之間上落，最新報7.8429。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.84024
|+122.774
|一周
|3.02643
|-6.178
|兩周
|2.88976
|-9.917
|一個月
|2.93976
|-0.863
|兩個月
|2.95
|-0.476
|三個月
|2.96679
|-0.69
|六個月
|3.1369
|-0.03
|一年
|3.45476
|+2.53
資料來源：香港銀行公會