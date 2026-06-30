30/06/2026 18:35

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▷ 日本政府稱必要時將干預匯市

▷ 道富指美非農數據發布前干預門檻較高，若觸及165或協調行動 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》圓匯跌破162心理關口，再刷新40年低位。日本內閣官房長官木原稔發出口頭干預，日本政府將在必要時對匯市採取適當措施。對此，道富投資管理固定收益資深策略師Masahiko Loo指出，美元兌日圓匯率突破162關口，強化日圓貶值為動能驅動的走勢。市場目前聚焦163至165區間作為下一個關鍵技術及心理目標，在此區間，倉位及政策風險將更為尖銳。Loo表示，短期資金流顯示投資者並非積極建立新空頭倉位，而是延長現有倉位。美元在回落時仍有買盤支持，但鑑於干預風險上升及7月2日美國非農就業數據等事件風險，市場倉位日益謹慎。他分析，在美國非農就業數據發布前，日本當局立即干預的門檻相對較高，可能希望先評估美元強勢是否由基本面驅動。然而，隨著美元兌日圓逼近163至165區間，干預風險不容低估。若突破163，可能觸發止損推動的動能，進一步推升至165，此時日本當局採取行動的概率將大幅上升，亦不排除與美國財政部協調發出訊號。Loo進一步指出，持續的日圓疲弱及無序波動風險，料將提早市場對日本央行進一步貨幣政策正常化的預期。若外匯穩定成為更明確的政策考量，市場正逐步計入日本央行可能在10月提前加息的預期。整體而言，日圓近期貶值反映市場動能主導，但政策風險正逐步累積。日本當局需在維持經濟復甦與穩定匯率之間取得平衡，而投資者則需密切留意美元兌日圓在163至165區間的動向，以及美國就業數據對全球資金流的影響。美元在回落時持續獲得支持，顯示市場對美元的偏好依然存在，但干預風險及事件風險正令倉位調整趨於審慎。在當前環境下，日圓走勢不僅受中美政策分歧影響，更受全球風險情緒及技術面因素交織驅動。Masahiko Loo的分析提醒市場參與者，雖然日圓貶值動能未盡，但政策回應的可能正逐步逼近，投資者宜對163至165區間保持高度警覺。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。