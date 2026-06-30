30/06/2026 12:23

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瀚亞投資預期亞洲市場下半年延續跑贏全球

▷ 聚焦亞洲資訊科技硬件及中國A股

▷ 美聯儲鷹派立場及美元走強致部分亞洲央行加息 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》保誠集團旗下瀚亞投資預期亞洲跑贏全球的主題將於下半年延續。然而，貨幣政策收緊及美元重新走強，令主動式選股配置顯得更為重要。瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，能源衝擊促使美國聯儲局立場轉趨鷹派，帶動美元走強，加上目前全球上游通脹壓力上升，令部分亞洲央行被迫開始加息，印尼及菲律賓尤其突出，韓國及印度今年稍後可能加息。投資者須因應區內不同市場作出不同部署。*AI基礎設施資本開支熱潮具持續性，惟要識別能轉化為收益企業*瀚亞投資投資總監Vis Nayar在評估亞洲及新興市場資產前景時表示，人工智能(AI)基礎設施的資本開支熱潮確實存在，且具備持續性；惟要跑贏大市，投資者不能只看指數表現，亦要識別真正能把AI投資轉化為收益的企業，包括整個實體供應鏈上的機會，由電力系統、高速互聯，到精密零部件甚至衛星等領域。與此同時，亞洲經濟格局多元化，能源衝擊既帶來機遇，也造成分化與錯配。股票方面，瀚亞投資持續聚焦亞洲資訊科技硬件及中國A股。隨著伊朗戰事結束及能源價格回落，東盟及印度將浮現更多被低估的投資機會，可作為投資組合的分散配置。另外，AI正成為亞洲的結構性增長動力，並以數據中心擴建及科技硬件供應領先地位為支撐。雖然市場普遍認為人工智能是一場由美國主導、以軟件及晶片為核心的革命，但亞洲在提供半導體晶片、硬件及基礎設施方面，正引領支撐這場硬件變革。由於美國在全球科技基準中的主導地位超過70%，投資者或會忽略專注配置亞洲科技板塊所帶來的吸引機會，以及具潛力的新興創新企業。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。