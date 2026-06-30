30/06/2026 17:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Lazard Asset Management報告指美元持續走弱

▷ 發達市場收益率曲線趨陡峭

▷ 非美股票市場表現佔優 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道30日專訊》Lazard Asset Management發表由首席市場分析師Ronald Temple撰寫的《2026年全球中期展望》報告指，在2026年中這個節點，全球投資格局與年初相比呈現出顯著的結構性分歧。儘管伊朗的地緣政治動盪繼續佔據宏觀經濟頭條，惟影響更為關鍵的轉變，則仍屬深層的結構性本質。Ronald Temple是次報告的宏觀經濟展望主要基於三大核心概念：美元持續走弱、財政赤字擴大導致發達市場收益率曲線更趨陡峭，以及非美股票市場相對表現佔優。*AI投入資本回報率路徑極模糊，美國經濟底層韌性成疑*此外，Ronald Temple指，今年美國超大型雲端服務商的資本支出預計將超過7500億美元（同比大幅增長超80%），但面對2026年至2030年間高達5萬億至10萬億美元的累計投入，其投入資本回報率路徑極其模糊，使目前的估值面臨審視。由於K型經濟帶來的嚴重財富分化，美國經濟的底層韌性顯得日益可疑。截至2025年底，頂部1%的家庭控制著31.9%的總財富，而底部50%的家庭僅佔有2.5%。*中國房地產危機壓抑消費者信心，日本企業復甦海外資本回流*儘管中國官方報告錄得約5%的實際GDP年增長率，底層仍顯現出脆弱性。持續的房地產危機正不斷壓抑消費者信心，私營部門數據顯示前六大城市的二手房價格跌幅已在20%至56%之間。日本方面，在企業管治改革的推動下，自2025年初以來，TOPIX表現優異，回報率大漲，遠超標普500指數的28.8%回報率。隨著年底日本央行利率預期升至1.25%且10年期日本國債收益率升至2.7%，日本機構投資者多年來的海外投資邏輯正面臨根本性逆轉。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。