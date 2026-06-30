30/06/2026 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》加息周期重臨？

《宏觀銓局》美國聯儲局在6月中的聯邦公開市場委員會會議上，立場明顯有轉趨鷹派之勢。若聯儲局年內真的再次加息，可能意味貨幣政策出現「制度轉向」，意思是聯儲局在控制通脹、促進就業及維持金融環境穩定之間的政策取向出現重大轉向。屆時，投資者或需要重新評估資產估值，市場波動性亦可能隨之上升。



聯儲局一致決定維持聯邦基金利率於3.50%至3.75%區間不變。然而，市場焦點並非利率本身，而是聯儲局給出的前瞻指引。當局在會後聲明不再提及寬鬆措辭，反而強調通脹偏高。最新利率點陣圖亦顯示，大部分官員預期年內利率將維持於高位，甚至有進一步上升的可能。有見及此，利率期貨市場已迅速重新定價，認為聯儲局由原本可能減息，轉向有機會最快於9月加息。



在債券市場方面，短年期美國國債孳息率上升，反映投資者開始接受「利率長期處於高位」的政策路徑；股市則受壓下調，標普500指數於議息當日下跌，反映金融環境收緊及政策不確定性增加，已對風險資產構成壓力。換言之，即使聯儲局今次未有加息，市場對政策前景的預期已出現明顯變化。但截至6月18日，年初至今環球股市表現仍然理想，期內美國標普500指數上升10%、MSCI歐洲指數升9.7%，而MSCI亞太區（除日本）指數更大升30%。



在蓬勃的就業市場支撐下，美國經濟仍然相當強韌。5月份美國非農業新增職位達17.2萬個，失業率則維持於4.3%的低水平，而按年工資增長亦有3.4%升幅。5月份美國零售銷售按月增長0.9%，反映美國家庭消費表現仍然正面。至於企業活動方面，採購經理指數(PMI)持續處於擴張區間，製造業約為55，服務業亦維持於50以上。雖然通脹仍然居高不下，於5月份按年升4.2%，但整體而言，美國經濟基本面在高息環境下仍然不俗，經濟穩定增長、勞工市場偏緊，而消費市道亦持續穩健。



企業盈利方面，美國企業於2026年第一季交出亮麗成績。標普500企業的盈利按年增長介乎25%至28%，創下自2021年以來最快增速，亦是連續六季錄得雙位數盈利增長。是次業績期的一大特色，是企業表現普遍優於市場預期。逾八成企業的每股盈利勝預期，而收入增長亦超過10%，反映整體需求仍然穩健。



不過，盈利增長仍主要集中於大型科技股及人工智能(AI)相關企業，特別是「科技七雄」，但筆者也看到盈利增長有逐步擴散至其他行業的跡象。由於AI帶動資本開支大增、消費需求穩健及利潤率維持高位，市場普遍預期今年全年標普500企業的盈利增長可達20%至25%。 然而，市場風險亦正悄悄增加。企業利潤率已接近周期高位，而盈利增長仍相對集中於少數巨企，一旦經濟增長放緩、生產成本上升或地緣政治風險升溫，市場波動或會加劇。未來市場表現，或會更加依賴個別企業的盈利能力，而非整體市場同步上升。



其實市場對通脹的憂慮並非空穴來風，相信在今個夏天，通脹仍會是投資者的討論焦點。在現階段，筆者將密切留意芝加哥期權交易所波動率指數（VIX，亦稱恐慌指數）及美銀美林債券市場波動率指數(MOVE)的變化。



若聯儲局政策真的出現制度式的轉變，市場波動性或會進一步提升。不過對長線投資者而言，波動往往亦會帶來機會。畢竟聯儲局並非首次進入加息周期，而市場最終亦會逐步適應新的利率環境。歷史數據顯示，在過去40年間，若投資者錯過了美股表現最佳的五個交易日，其累積回報將較全程持有低38%。因此，在市場波動時保持投資紀律，往往比嘗試捕捉市場短期走勢更為重要。《安聯投資大中華基金業務高級產品經理 馬桂銓》



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