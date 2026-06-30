30/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升66點子報6.8109，創近兩周新高
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8109，較上個交易日升66點子，創6月17日以來近兩周新高，上個交易日報6.8175。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8109
|-66.00
|1歐元/人民幣
|7.7671
|+107.00
|100日圓/人民幣
|4.2045
|-65.00
|1港元/人民幣
|0.8686
|-6.40
|1英鎊/人民幣
|9.0145
|+243.00
|1澳元/人民幣
|4.6804
|-151.00
|1紐元/人民幣
|3.8414
|+10.00
|1新加坡/人民幣
|5.2605
|-18.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4228
|+120.00
|1加元/人民幣
|4.7847
|-157.00
|1人民幣/林吉特
|0.5976
|-24.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3293
|-2298.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4131
|-29.00
|1人民幣/韓元
|227.1200
|+152.00