30/06/2026 17:07

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▷ 中船特氣上半年股價漲超770%，成股王

▷ 1-5月國企利潤總額同比增3.5%，增幅擴大 More ▼ Less ▲

《神州經脈》6月官方製造業PMI超預期回升，產需兩端同步擴張，提振市場情緒。A股三大指數今天（30日）全線收升，滬綜指收高0.5%報4094.4點，逼近四千一關，按月則升0.63%；深成指揚2.48%，創業板指漲2.99%；滬深兩市全日成交額3.27萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量2440億元或7%。縱觀上半年市場表現，三大指數全線收漲，科創50指數半年大漲超64%的幅度強勢領跑，創業板指漲超35%。科技股獲資金追捧，半導體產業鏈、算力、CPO、PCB等多個熱點輪番炒作。人形機器人、光伏、商業航天、AI應用概念也表現活躍。半導體材料股中船特氣(滬:688146)大漲超770%，問鼎上半年「股王」。而煤炭、醫藥、銀行、油氣及消費板塊走弱。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7852，較上個交易日4時30分收盤價升77點子，兩連升，創6月22日以來逾一周新高，全日在6.7819至6.7959之間波動。全月計，6月人民幣貶值0.25%，今年上半年則累計上漲3%。今日人民幣兌一美元中間價報6.8109，較上個交易日升66點子，創6月17日以來近兩周新高。*今日新聞精選*1. 中共中央政治局今日召開會議，研究部署防汛抗旱工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，今年主汛期中國極端天氣氣候事件仍將偏多、旱澇並重。會議強調，要提高監測預報精準度，及時果斷組織人員轉移避險，嚴防出現群死群傷。要確保大江大河大湖防洪安全，全面加強河湖行洪空間管控。高度重視旱澇急轉風險，堅持防汛抗旱兩手抓，加強水源統一管理和調度。要保障重大基礎設施和在建工程度汛安全，強化隱患排查，加強農業基礎設施防護。2. 中國6月官方製造業PMI超預期回升至50.3%，產需兩端同步擴張，其中新訂單及新出口訂單指數雙雙回到榮枯線上方。當月非製造業PMI也升至50.2%的半年高點，服務業和建築業活動均溫和改善，但建築業PMI仍低於榮枯線，為49%，且是歷史同期最低。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，綜合看，需求不足，宏觀總量供大於求問題仍較突出。針對這一情況，更加積極的宏觀經濟政策必須及時加力，政府公共產品投資力度必須顯著加大。3. 人民銀行首輪為期兩日的公開市場隔夜逆回購操作在半年末之際落地，規模分別為3000億元、6000億元，為穩定半年末資金面提供支持。人行連續兩日都沒有同步公布操作利率，但《路透》今日再引述消息人士透露，隔夜逆回購操作連續兩日都在1.25%的「低價」。報道引述分析人士指出，隔夜逆回購以明顯低於市場價投放跨季資金，人行釋放的穩季末信號十分明確，尤其是前期流動性持續偏緊，在特殊時點護航穩預期有其必要性。4. 據《彭博》報道，歐盟貿易專員謝夫喬維奇周一在布魯塞爾會見中國商務部長王文濤後對記者表示：「並非所有問題都能解決，並非所有問題都能修復，但我們認為，從現在到10月，我們的團隊有充足時間取得切實成果。」根據《新華社》的報道，王文濤和謝夫喬維奇同意2026年秋季再次舉行部長級會議。《彭博》引述謝夫喬維奇表示，雙方將努力解決困擾中歐經貿關係的一系列問題，其中最突出的是大量獲得補貼的中國產品湧入歐洲市場，導致歐盟對華貿易逆差不斷擴大。5. 據《彭博》報道，知情人士透露，中國政府正在勸阻企業以較高殖利率赴海外籌資；為遏制承擔逾1000億美元境外債務的地方借款人風險，這是官方最新的作為。知情人士表示，發改委最近幾周已經要求一些中國的銀行，不要承銷殖利率高於4%的離岸人民幣債券及殖利率高於5%的美元債券。此舉旨在降低高成本借款及過度舉債融資，尤其是針對地方政府融資平台(LGFV)。報道指，這是中國近期整治LGFV過度負債的最新舉措。6. 財政部公布數據顯示，1-5月，全國國有及國有控股企業營業總收入328221.6億元，同比下降0.7%，降幅較1-4月擴大0.2個百分點；利潤總額17258.0億元，同比增長3.5%，增幅較1-4月擴大1.6個百分點。1-5月，國有企業應交稅費26274.5億元，同比增長5.7%。5月末，國有企業資產負債率65.5%，同比上升0.5個百分點。7. 據《科創板日報》報道，月之暗面Kimi上一輪200億美元估值融資於近日完成交割，新一輪融資已經啟動，投前估值漲至315億美元。據接近Kimi的機構人士介紹，Kimi在本輪融資溝通中披露了最新收入數據：6月中旬，ARR（年度經常性收入）突破3億美元，收入增長主要來自模型迭代帶動的開發者使用和API（應用程式介面）收入提升。據悉，API收入目前已佔Kimi整體收入7成以上並持續走高。8. 中國出入境管理局今日發布「關於內地居民前往港澳地區定居審批條件的公告」，自2026年7月1日起，內地居民前往港澳地區定居審批條件為：一、夫妻團聚及偕行子女類：申請人與香港或者澳門配偶分居時間滿3年；二、子女投靠父母類：申請人未滿18周歲，父母均在香港或者澳門定居；三、子女照顧父母類：申請人年齡為18至59周歲，父母均在香港或者澳門定居、年齡均為60周歲以上且在香港或者澳門無子女；四、父母投靠子女類：申請人年齡為60周歲以上且在內地無子女，在香港或者澳門定居的子女年滿18周歲。(jq)