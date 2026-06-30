30/06/2026 11:50

【ＡＩ】美團發布新一代萬億參數大模型LongCat-2.0並開源

《經濟通通訊社30日專訊》美團(03690)今日正式發布新一代萬億參數大模型LongCat-2.0，並將對外開源。據介紹，LongCat-2.0在五萬卡國產算力集群上完成全流程訓練與推理，總參數1.6T，平均激活約48B，動態範圍惟33B至56B；其預訓練數據規模超過30T tokens，覆蓋中文、英文、多語言和代碼等多類數據，並原生支持1M超長上下文。



在正式版發布前，LongCat-2.0預覽版本已通過OpenRouter平台和longcat.ai面向全球開發者開放調用。該測試版本在OpenRouter上的總調用量已躋身全球前三，其中在Hermes的月調用量位列全球第一，在Claude Code的月調用量位列全球第二，僅次於Claude Opus 4.8。



LongCat官方同步宣布，將於近期開源Infra框架、推理引擎、模型參數等核心技術，以回饋全球開發者社區。(wn)