30/06/2026 08:46

【ＡＩ】國務院：加力推進人工智能創新突破，深入實施「人工智能+」行動

《經濟通通訊社30日專訊》國務院總理李強召開國務院常務會議，聽取人工智能(AI)發展情況匯報。會議指出，要深刻把握人工智能演進趨勢，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發展主動權，同時要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設，強化高質量數據供給，加強人才、資金等要素保障，支持企業開展基礎研究和前沿探索。



會議同時要求深入實施「人工智能+」行動，促進智能產品和服務，加快規模化商業應用，同時要守牢人工智能安全底線，完善科技倫理、測試認證等制度規則，並加強國際人工智能治理合作。



會議研究了當前外貿形勢和貿易強國建設有關工作，指出要保持外貿發展良好勢頭，加大信貸信保等支持，擴大優質商品和服務進口，完善貿易支撐體系，打造公共服務平台，推動進出口平衡發展。要積極擴大自主開放，維護國際經貿秩序，增強涉外安全保障能力。(ry)