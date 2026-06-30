30/06/2026 14:10

【ＡＩ】月之暗面Kimi估值傳升至315億美元

《經濟通通訊社30日專訊》據《科創板日報》報道，月之暗面Kimi上一輪200億美元估值融資於近日完成交割，新一輪融資已經啟動，投前估值漲至315億美元。



據接近Kimi的機構人士介紹，Kimi在本輪融資溝通中披露了最新收入數據：6月中旬，ARR（年度經常性收入）突破3億美元，收入增長主要來自模型迭代帶動的開發者使用和API（應用程式介面）收入提升。據悉，API收入目前已佔Kimi整體收入7成以上並持續走高。



報道稱，Kimi的收入曲線初現Anthropic早期商業化階段的特徵：開發者調用放量、API佔比提升、海外付費用戶增長，並由模型能力迭代帶動價格體系上移。 (ry)