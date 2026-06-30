30/06/2026 14:15

【數據解讀】彭博：PMI顯示中國經濟低速增長，寬鬆緊迫性減，年內料降息一次

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博經濟研究》分析，中國內地6月PMI數據顯示，製造業和非製造業均呈現出溫和擴張態勢，表明中國經濟正在步入低速增長軌道。出口和高技術產業仍是主要增長驅動力。



國家統計局和物流與採購聯合會今日聯合公布，6月官方製造業PMI升至50.3%，比上月升0.3個百分點，並略高於市場預期的50.1。非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.1個百分點，並沒有出現市場普遍預期的萎縮，非製造業景氣水平有所回升。



《彭博經濟研究》指出，今年中國前五個月財政支出疲軟，但有跡象顯示，政府正在通過定向投資項目加大政策支持力度。儘管如此，整體經濟的穩健成長可能會催生政策上的鬆懈自滿，短期內政策支持力度預計仍將保持克制。綜合這些因素，《彭博》下調了對政策寬鬆力度的預期，目前預計今年只會降息一次，而且時間可能會推遲到第三季度末或第四季度。(ry)