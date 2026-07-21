30/06/2026 16:39
【人行操作】人行連續兩日隔夜逆回購操作利率據報均為1.25%「低價」
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▷ 人行連續兩日進行隔夜逆回購操作
▷ 操作規模分別為3000億、6000億人民幣
▷ 路透稱兩日操作利率均為1.25%
▷ 操作規模分別為3000億、6000億人民幣
▷ 路透稱兩日操作利率均為1.25%
報道引述分析人士指出，隔夜逆回購以明顯低於市場價投放跨季資金，人行釋放的穩季末信號十分明確，尤其是前期流動性持續偏緊，在特殊時點護航穩預期有其必要性。
他們並認為，隔夜逆回購首度亮相人行「隱藏」利率，一方面是防止市場向寬鬆政策方向誤讀，此外在隔夜逆回購尚未成為連續操作品種前，暫時避免其與七天期逆回購的政策利率地位「爭鋒」，亦可能是重要考量。
*華創證券：「隱藏」利率避免傳遞過強價格信號*
華創證券投資交易部指出，從工具定位的角度，不公布操作利率或旨在淡化隔夜逆回購的價格意義、強調其數量調控作用。現階段人行仍側重其補充性工具定位，避免隔夜逆回購操作利率給市場傳遞過強的價格信號。
華創證券又認為，從資金面運行的角度，人行此前反覆提示將延續「削峰填谷」思路引導流動性由偏鬆向均衡回歸，或無意引導資金利率再次單邊下行。如果公布隔夜逆回購利率明顯低於市場預期，很可能被解讀為「寬鬆」信號，並非人行樂見的結果。在人行常態化開展隔夜逆回購操作之前，如果只是在特殊時點用於平滑資金面波動，那麼隔夜操作利率對市場整體資金成本的影響就較為有限，因此暫不宜將「隔夜逆回購利率低於政策利率」視為寬鬆信號。
華創證券並指出，後續關於隔夜逆回購的關注點或將主要落在操作頻率上。跨季結束後，預計人行將繼續靈活開展資金淨投放/淨回籠操作、維持資金面均衡偏鬆運行，資金價格進一步下行空間或有限。(sl)