30/06/2026 16:39

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人行連續兩日進行隔夜逆回購操作

▷ 操作規模分別為3000億、6000億人民幣

▷ 路透稱兩日操作利率均為1.25% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行首輪為期兩日的公開市場隔夜逆回購操作在半年末之際落地，規模分別為3000億元(人民幣．下同)、6000億元，為穩定半年末資金面提供支持。人行連續兩日都沒有同步公布操作利率，但《路透》今日再引述消息人士透露，隔夜逆回購操作連續兩日都在1.25%的「低價」。報道引述分析人士指出，隔夜逆回購以明顯低於市場價投放跨季資金，人行釋放的穩季末信號十分明確，尤其是前期流動性持續偏緊，在特殊時點護航穩預期有其必要性。他們並認為，隔夜逆回購首度亮相人行「隱藏」利率，一方面是防止市場向寬鬆政策方向誤讀，此外在隔夜逆回購尚未成為連續操作品種前，暫時避免其與七天期逆回購的政策利率地位「爭鋒」，亦可能是重要考量。*華創證券：「隱藏」利率避免傳遞過強價格信號*華創證券投資交易部指出，從工具定位的角度，不公布操作利率或旨在淡化隔夜逆回購的價格意義、強調其數量調控作用。現階段人行仍側重其補充性工具定位，避免隔夜逆回購操作利率給市場傳遞過強的價格信號。華創證券又認為，從資金面運行的角度，人行此前反覆提示將延續「削峰填谷」思路引導流動性由偏鬆向均衡回歸，或無意引導資金利率再次單邊下行。如果公布隔夜逆回購利率明顯低於市場預期，很可能被解讀為「寬鬆」信號，並非人行樂見的結果。在人行常態化開展隔夜逆回購操作之前，如果只是在特殊時點用於平滑資金面波動，那麼隔夜操作利率對市場整體資金成本的影響就較為有限，因此暫不宜將「隔夜逆回購利率低於政策利率」視為寬鬆信號。華創證券並指出，後續關於隔夜逆回購的關注點或將主要落在操作頻率上。跨季結束後，預計人行將繼續靈活開展資金淨投放/淨回籠操作、維持資金面均衡偏鬆運行，資金價格進一步下行空間或有限。(sl)