30/06/2026 11:12

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3600 +0.40 1周 1.4580 +0.80 2周 1.4620 +0.10 1個月 1.4260 -0.10 3個月 1.4380 +0.10 6個月 1.4500 +0.00 9個月 1.4700 +0.00 1年 1.4800 +0.00

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行公布，今日進行695億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日有5245億元逆回購到期，即今日淨回籠4550億元。另外，人行進行6000億元隔夜逆回購操作。昨日，人行穩定流動性新工具隔夜逆回購首次亮相，進行了3000億元隔夜逆回購操作，不過未同步披露操作利率。《路透》引述消息人士透露，昨日的隔夜逆回購操作利率為1.25%，明顯低於市場預期，並且比目前的人行政策利率--七天期逆回購操作利率1.4%要低15個基點。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)