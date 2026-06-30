30/06/2026 10:45

《Ａ股焦點》金價料連跌四月，滬深黃金概念調整

《經濟通通訊社30日專訊》金價今早跌逾1%，料將連續第四個月下滑，市場對美國加息以抑制通脹的預期，蓋過中東局勢不確定性的影響。滬深黃金概念領跌，湖南黃金(深:002155)挫4.5%，中金黃金(滬:600489)跌3.6%，赤峰黃金(滬:600988)軟3.3%，山金國際(深:000975)、山東黃金(滬:600547)均跌逾2%。



現貨金跌1.5%至每盎司3957.74美元，本月料挫12.7%。8月交割的美國期金下跌1.7%，至3971.60美元。伊朗和美國談判代表團原定本周在多哈會談，但伊朗29日表示尚未安排會晤，此前雙方在周末的導彈襲擊對臨時停火協議造成考驗。



根據芝商所(CME)FedWatch，交易員預計美聯儲今年將加息三次，目前市場預估9月加息的可能性約為63%。(ry)