30/06/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶28點子，報6.7957

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8109，較上個交易日升66點子，創6月17日以來近兩周新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開28點子，報6.7957，上個交易日即期匯率收盤報6.7929。



中金公司外匯團隊稱，外部美元偏強或對人民幣構成溫和貶值壓力，然而國內結匯、中間價等支撐尚未出現根本性變化，人民幣匯率短暫的回調反而可能會吸引更多的結匯需求，美元/人民幣反彈的持續時間和高度可能有限。



市場仍在權衡美聯儲局加息的可能性，目前市場預計今年至少加息25個基點。目前市場焦點轉向本周美國的非農就業數據，以尋找未來美聯儲局政策路徑的更多線索。(jq)