30/06/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升77點子報6.7852，創逾一周高，全月貶0.25%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7852，較上個交易日4時30分收盤價升77點子，兩連升，創6月22日以來逾一周新高，全日在6.7819至6.7959之間波動。全月計，6月人民幣貶值0.25%，今年上半年則累計上漲3%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升92點子，報6.7911。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8109，較上個交易日升66點子，創6月17日以來近兩周新高。



市場人士表示，美國非農就業數據公布前美元保持高位震盪，儘管季末境內美元流動性愈發緊張，但逢高結匯需求仍助力人民幣走穩。



麥格理集團(Macquarie)首席中國經濟學家胡偉俊在最新報告中指出，今年下半年人民幣匯率升值趨勢能否延續將取決於美元表現；基於美元可能小幅走弱的基線情形，預計美元/人民幣到年底時將觸及6.72元。



市場更加關注周四將公布的美國6月非農就業報告。此前該數據連續三個月強於預期，支撐了美聯儲的鷹派轉向。交易員目前預計9月前加息的概率為63%。(jq)