30/06/2026 11:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 北京市長殷勇調研智譜華章、銀河通用AI企業

▷ 北京計劃打造AI為萬億級產業，推進大模型與具身智能協同

▷ 海淀區現有2000+AI企業、330+具身智能企業 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社30日專訊》據《北京日報》報道，北京市委副書記、市長殷勇日前在海淀區調研人工智能與具身智能產業發展，走訪了智譜華章及銀河通用。殷勇表示，北京正著力將人工智能打造為下一個萬億級產業集群，要統籌推進基礎大模型與具身智能協同攻關，全力支持各類創新主體發展壯大，加快拓展新技術新產品新場景應用示範，推動創新成果商業化規模化落地，讓人工智能、具身智能賦能千行百業。據介紹，海淀區目前已集聚2000餘家人工智能相關企業和330餘家具身智能機器人相關企業，基本形成了人工智能產業鏈全棧部署和具身智能全產業鏈條。其中，智譜華章今年6月上線並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2，在Code Arena榜單全球可用模型排名第一。殷勇聽取了智譜華章的大模型技術迭代、下一步規劃等情況匯報，詳細了解開源模型GLM-5.2核心性能，指基礎大模型是人工智能產業發展的技術底座，發展前景廣闊、成長潛力巨大，希望企業堅持開源開放發展路徑，持續深耕人工智能基礎前沿研究，繼續專注於大模型技術創新，不斷探索人工智能上界，增強大模型長程任務處理能力，鞏固提升企業核心競爭優勢。銀河通用機器人是內地具身智能大模型機器人領域第一梯隊企業，其研發的機器人已在商業零售、文旅消費、工業製造、醫療康養等領域實現千台級規模化商用。殷勇察看了人形機器人在真實場景中的全自主作業和網球對打互動，了解企業具身大模型技術路線、產品規模化落地進展及未來研發規劃，鼓勵企業持續迭代人形機器人核心技術，拓展商業場景應用，擴大中試基地和數據基礎設施規模，穩步提升整機量產能力。發揮頭部企業牽引帶動作用，深化產業鏈上下游協同合作，引領具身智能企業集聚發展，構建更加良好產業生態。做好品牌宣傳與市場推廣，打造國產人形機器人標桿品牌。(sl)