30/06/2026 14:09

【數據解讀】中國官方製造業PMI回升，分析指經濟復甦仍不均衡，關注7月政治局會議

《經濟通通訊社30日專訊》中國6月官方製造業PMI超預期回升至50.3%，產需兩端同步擴張，其中新訂單及新出口訂單指數雙雙回到榮枯線上方。當月非製造業PMI也升至50.2%的半年高點，服務業和建築業活動均溫和改善，但建築業PMI仍低於榮枯線，為49%，且是歷史同期最低。



*分析：宏觀總量供大於求問題仍較突出*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，製造業在出口活動的支撐下保持穩定，預計下半年出口增長將保持強勁，並推動實現全年經濟增長目標。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群也指出，PMI小升表明經濟增長動力特別是來自創新的動力增強；但也要注意到小型企業PMI指數大多仍處榮枯線之下，這表明經濟增長動力尚未全面增強，部分行業、企業特別是小微企業存在的困難仍不容忽視。綜合看，需求不足，宏觀總量供大於求問題仍較突出。針對這一情況，更加積極的宏觀經濟政策必須及時加力，政府公共產品投資力度必須顯著加大。



ING大中華區首席經濟學家宋林稱，今年以來一直保持了再通脹趨勢，伊朗戰事導致投入品價格上漲進一步推動了這一趨勢。但早期跡象可能表明，通縮幽靈尚未被徹底擊退。他指出，需要密切關注7月的政治局會議，以尋找進一步刺激的信號；但鑑於對增長質量以及有效、協同投資的關注度提升，新一輪大規模刺激計劃的可能性不大。(sl)