30/06/2026 17:52

【ＡＩ】優必選超仿生人形機器人三款型號最貴99萬元，入門11.98萬元

《經濟通通訊社30日專訊》優必選(09880)2026年度全球發布會今日在深圳舉行，會上正式推出旗下消費級品牌「優世界」(UWORLD)的首款產品--全尺寸超仿生人形機器人U1系列。U1系列產品分三個檔位，分別是U1 Lite、U1 Pro、U1 Ultra。其中，U1 Lite售價11.98萬元（人民幣．下同）；U1 Pro售價16.98萬元；U1 Ultra男版售價99萬元、U1 Ultra女版售價88萬元。



優必選在發布會首次公開展示了50餘款全尺寸超仿生人形機器人，涵蓋男款、女款的不同外觀、體態，機器人身高在1.60米到1.85米之間。據介紹，此次最新推出的全尺寸超仿生人形機器人主要用於家庭陪伴場景，目前已具備正常溝通、眼神注視互動等功能作。今年6月初登陸京東開啟預售後，該系列機器人目前已經獲得1.1萬個預訂訂單。(jq)